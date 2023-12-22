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Gözler, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde hangi il ve ilçelerde ortak aday çıkaracağına ilişkin alınacak karara çevrildi. Bu kapsamda AK Parti ve MHP heyetleri bugün 13. kez bir araya gelecek.ANKARA (İGFA) - AK Parti'de, 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimleri için yoğun mesai sürüyor.

Hem mevcut belediyeleri korumak hem de muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyeleri Cumhur İttifakı çatısı altına almak için titiz bir çalışma yürütülüyor.

Cumhur İttifakı'nın hangi il ve ilçelerde ortak aday çıkaracağı ve büyükşehir belediye başkan adaylarının hangi isimler olacağı merak konusu olurken, AK Parti ve MHP arasındaki komisyon toplantılarında son aşamaya gelindi.

TRT Haber'in aktardığı habere göre, 13'üncü buluşmasını gerçekleştirecek heyetlerin toplantısı ardından çalışmaya son şekli Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin vermesi bekleniyor.