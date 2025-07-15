Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde TBMM’de yaptığı konuşmada, milletin hain FETÖ darbesine karşı yazdığı destanı överek, “Şehitlerimizin fedakârlığı boşa gitmeyecek” dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Tören Salonu’nda düzenlenen “Zaferin Adı Türkiye” temalı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni’ne katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz 2016’nın Türkiye’nin en karanlık gecelerinden biri olduğunu belirterek, “O gece, hain FETÖ’cüler milletin iradesine kastetti. Meclis’imiz bombalandı, masumlar hedef alındı. Ama milletimiz, ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyerek sokaklara döküldü” dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı’nın “Meydanlara çıkın” çağrısıyla milyonların birleştiğini, 251 şehidin ve binlerce gazinin vatanı koruduğunu vurgulayarak, “15 Temmuz, çıplak ellerin tanklara, uçaklara karşı zaferidir. Bu destan, milletimizin bir ve beraber olduğunda yenilmez olduğunu göstermiştir” diye konuştu.

“AKI DA KARASI DA BELLİ OLDU”

İstanbul’daki ezanların, Bursa’daki salaların Üsküp, Bakü, Kahire gibi şehirlerde yankılandığını, dost ülkelerin dualarıyla Türkiye’ye destek olduğunu ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz’un bir turnusol kâğıdı olduğunu belirterek, “Bir yanda millet tanklara direnirken, kimileri ‘tiyatro’ dedi, ‘kontrollü darbe’ iftirası attı. Bankamatiklere koşanlar, güvenli evlerde bekleyenler oldu. Ama milletimizin hafızası bunları unutmayacak. Gazi Meclis’te direnen vekillerimizin isimleri altın harflerle yazıldı” dedi.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Şehitlerin fedakârlıklarının boşa gitmeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Adım adım ‘Terörsüz Türkiye’ inşa ediyoruz. Bu, ekonomide, savunmada, kalkınmada yeni bir dönemin kapısını açacak. Türkiye Yüzyılı hızlanacak, ülkemiz çok kutuplu dünyada hak ettiği yeri alacak” dedi.

TBMM’nin, 15 Temmuz gecesi olduğu gibi teröre karşı dayanışma göstereceğine inandığını ifade etti.Tören sonrası Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis Başkanvekili Celal Adan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve eski Başbakan Tansu Çiller ile sohbet etti.