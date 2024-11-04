Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 40'ıncı İSEDAK toplantısı açılış programında konuştu. Erdoğan, 40 yıl öncesine kıyasla her alanda çok daha iyi bir seviyede olduklarını kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - İslam dünyasının en önemli ekonomik ve ticari iş birliği platformu olan İSEDAK’ın 40’ıncı Bakanlar Oturumu İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınacak kararların İSEDAK üyesi ülkeler için hayırlı olmasını diledi.

40 yıl süresince nice sıkıntıların, zorlukların üstesinden geldiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmkansız görülen nice başarılara imza attık. Ticari ve ekonomik münasebetlerimizi ileriye taşıdık. Bugün 40 yıl öncesine kıyasla her alanda çok daha iyi bir seviyedeyiz" mesajı verdi.

Son toplantıda bu yana tüm insanlık ve özellikle Müslümanlar için ağır bir imtihandan geçildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyonist rejim ve destekçileri 13 aydır her türlü zulümü yaptılar, Filistinli kardeşlerimize diz çöktüremediler. Gazze'nin aslanları ölüm makinesi İsrail'e kahramanca direniyor. Bugün bir kez daha her türlü imkansızlığa rağmen hayatları pahasına topraklarınsa sahip çıkan Filistinli kardeşlerimi hürmetle selamlıyorum" dedi.

40'ıncı İSEDAK Toplantısı Açılış Programı https://t.co/JpIY8vcOCu— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 4, 2024