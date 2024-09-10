Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Narin kızımızın canını alanlardan bunun hesabını adalet önünde mutlaka soracağız" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ile ilgili verdiği mesajında öğrencilere öğretmenlere, velilere ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

PDiyarbakır Bağlar'dan gelen acı haber sebebiyle yeni eğitim öğretim yılı buruk karşıladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Narin yavrumuzun hunharca katledilmesi, hepimizin yüreğine kor bir ateş düşürdü" dedi.

"Narin kızımızın canını alanlardan bunun hesabını adalet önünde mutlaka soracağız" diyen Erdoğan, "Masum bir yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarptırılması için konunun bizzat takipçisi olacağım. Burada şunun da bilinmesini isterim. Sadece Narin evladımızın değil; tüm çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı söndüren ister bölücü teröristler olsun, ister zehir tacirleri ve çeteler olsun, ister yanındaki, yöresindeki vicdan fukaraları olsun, bütün canilerle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" diye konuştu.