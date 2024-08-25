İlk kez Beştepe dışında Ahlat'ta Kabine Toplantısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası 'Millete Sesleniş' konuşması yaptı. "Yangının, depremin, doğal afetin partisi olmaz" diyen Erdoğan, muhalefetin her konuyu siyasallaştıran çarpık bakış açısını bir an önce terk etmesini beklediklerini ifade etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ahlat'ta toplandı.

İki saat süren toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşması yaptı.

Kabine'nin 23 toplantısını mezarlardan yükselen şanlı tarihin kadim şehri Ahlat'ta gerçekleştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selçuklu yadigarı mezarlıkları ve daha pek çok nadide güzellikleriyle Ahlat maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşlarından biri olduğunu söyledi.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biriyiz. Bunun en yakıcı etkilerinin maalesef ormanlarımızda gördüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan iki ülkeden biriyiz. Yangına ilk müdahale süresini 40 dakikalarda 11 dakikaya indirdik. Ayrıca 25 bin orman görevlimiz ve 130 bine yaklaşan gönüllüğümüzle yeşil vatan ordumuzu güçlendirdik. Orman yangınlarıyla etkin mücadele noktasında yapılması gereken ne varsa hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Ancak bu konuda özellikle muhalefetin çarpıtmalarına yalanlarına kendi ihmallerini kapatmak için yürüttüğü iftira kampanyalarına maruz kalıyoruz. Muhalefet belediyeleri iş yapmak yerine, yangın gibi bir meselede dahi siyaset yapma peşinde koşmaktadır. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur" diye konuştu..

Kabine Toplantısı Sonrası Millete Sesleniş https://t.co/Mxp2e8eqJW — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 25, 2024

Erdoğan, 15 Eylül'e kadar dikkatli olmaya devam edilmesi konusunda uyardı.

Erdoğan konuşmasında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine sabit fiyatlarla toplam 2 trilyon liraya yakın kamu yatırımı yaptıklarını anlattı.