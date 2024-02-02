Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimler öncesinde Cumhur İttifakı’nın Bursa'daki belediye başkanlarını açıkladı.
BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. TOFAŞ Spor Salonu’nun gerçekleşen toplantı yoğun katılımla gerçekleşirken toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa’nın 17 ilçesindeki Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adaylarını kamuoyuna tanıttı.
AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Bursa belediye başkan adayları şöyle: Büyükorhan - Kamil Turhan
Gemlik - Refik Yılmaz
Gürsu - Mustafa Işık
Harmancık - Yılmaz Ataş
İnegöl - Alper Taban
İznik - Kağan Mehmet Usta
Karacabey - Ali Özkan
Keles - Ali Doğru
Kestel - Ferhat Erol
Mudanya - Gökhan Dinçer
Mustafakemalpaşa - Ahmet Beygirci (MHP)
Nilüfer - Celil Çolak
Orhaneli - Ali Osman Tayır
Orhangazi - Bekir Aydın
Osmangazi - Mustafa Dündar
Yenişehir - Davut Aydın (MHP)
Yıldırım - Oktay Yılmaz