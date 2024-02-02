Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimler öncesinde Cumhur İttifakı’nın Bursa'daki belediye başkanlarını açıkladı.

BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. TOFAŞ Spor Salonu’nun gerçekleşen toplantı yoğun katılımla  gerçekleşirken toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa’nın 17 ilçesindeki Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adaylarını kamuoyuna tanıttı. 

AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Bursa belediye başkan adayları şöyle:  Büyükorhan - Kamil Turhan

Gemlik - Refik Yılmaz

Gürsu - Mustafa Işık

Harmancık - Yılmaz Ataş

İnegöl - Alper Taban

İznik - Kağan Mehmet Usta

Karacabey - Ali Özkan

Keles - Ali Doğru

Kestel - Ferhat Erol

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Mudanya - Gökhan Dinçer

Mustafakemalpaşa - Ahmet Beygirci (MHP)

Nilüfer - Celil Çolak

Orhaneli - Ali Osman Tayır

Orhangazi - Bekir Aydın

Osmangazi - Mustafa Dündar

Yenişehir - Davut Aydın (MHP)

Yıldırım - Oktay Yılmaz