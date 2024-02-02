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AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Bursa belediye başkan adayları şöyle: Büyükorhan - Kamil Turhan

BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. TOFAŞ Spor Salonu’nun gerçekleşen toplantı yoğun katılımla gerçekleşirken toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa’nın 17 ilçesindeki Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adaylarını kamuoyuna tanıttı.

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