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1 Ekim'de açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi de masadaydı. Yeni yasama döneminde yeni anayasa çalışmalarına hız verilmesi bekleniyor.

Cumhur İttifakı'nın yapacağı çalışmaların ele alındığı görüşmede, yerel seçim hazırlıkları ve iş birliği alanları değerlendirildi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

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