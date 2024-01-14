Eller şehitler için semaya açıldı Eller şehitler için semaya açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı tarafından aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle yaptığı görüşmelerde, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK'lı teröristlerin taciz ve sızma girişimi ile hain saldırı sonrası başlatılan ve devam eden terörle mücadele harekatlarına ilişkin gelişmeler ele alınırken, terörle mücadelenin seyri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.