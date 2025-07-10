Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda, iki liderin görüşmesine dair detay verilmezken, buluşmanın güncel siyasi ve idari konuları kapsayabileceği değerlendirildi.

Görüşmeye ilişkin fotoğraflar İletişim Başkanlığı'nca paylaşıldı.

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 29 Mayıs tarihinde MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti.