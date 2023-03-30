Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı bin Zayid ile telefonda görüştüANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid ile, Türkiye-BAE ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de yaşanan depremler dolayısıyla Birleşik Arap Emirliklerinin sergilediği dayanışma ve destek için teşekkür etti.

Liderler, görüşmede, karşılıklı olarak ramazan ayı tebriğinde de bulundu.