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İstanbul'da Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz söyledik mi yaparız. Ortada bırakmayız" dedi.İSTANBUL (İGFA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane-Gayrettepe Etabı Açılış Töreni'nde konuştu.

TAKSİM-İSTANBUL HAVALIMANI ARASI 41 DAKİKA

İstanbul Havalimanı ile Gayrettepe arasında kesintisiz metro ulaşımını sağladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplam 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-Kağıthane Metrosu İstanbullu kardeşlerimizin hayatını fevkalade kolaylaştıracaktır. 9 istasyondan oluşan ve hızı saatte 120 kilometreye ulaşan hattımızın günlük yolcu kapasitesi 600 bin kişidir. Hattımızın devreye girmesiyle birlikte Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya, Göktürk-Mahmutbey arası 38 dakikaya, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası 45 dakikaya, Taksim-İstanbul Havalimanı arası 41 dakikaya, Taksim-Göktürk arası 26 dakikaya, 4. Levent-İstanbul Havalimanı arası 35 dakikaya inecektir. Bu hattımızın da hizmete alınmasıyla İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğu 338,5 kilometreye çıkıyor. Biz söyledik mi yaparız. Ortada bırakmayız" diye konuştu.

"İktidarın 21 yılı aşkın döneminin hiçbir safhasında belediyelerimizi siyasi rengine göre ayırmadık" diyen Erdoğan, "Kampanya dönemi boyunca yaptıklarını anlattık, projelerimizi paylaştık, muhalefet ile ilgili eleştirileri açık yüreklilikle dile getirdiklerini kaydeden Seçimin bittiği gün sandıktan çıkan iradeye saygı gösterip kaldığımız yerden hizmetlerimize devam ettik. Bu durum İstanbul için de geçerlidir" dedi.

İSTANBUL'UN İFLAS BAYRAĞINI ÇEKMESİNİN ÖNÜNE GEÇTİK

"Şayet İstanbul bugün mevcut durumundan çok daha kötüye gitmemişse bunun en büyük sebebi bizim elimizi taşın altına koymamızdır." diyen Erdoğan, "Hükümetimizin görev alanına giren hizmetlerden çok daha fazlasını İstanbul'a kazandırarak şehrin iflas bayrağını çekmesinin önüne geçtik. Bu Kağıthane’nin Haliç’e bağlanan kısmının nasıl pislik olarak aktığını hatırlıyor musunuz? Gençler hatırlamayabilir, anneleri ve babaları gayet iyi hatırlıyor. Bütün bu pisliği, boğazın o pırıl pırıl temiz suyunu ne yaptık? Biz buraya bağladık. Kağıthane’ye ve Haliç’e bağladık. Ondan sonra buranın suyu tertemiz oldu. Biz yaptık. Söyledik mi yaparız. Bundan sonra da yapacağız. ‘Murat’ımızla yapacağız. Siz de muradınıza ermek istiyorsanız, Murat’a sahip çıkacaksınız" diye konuştu.

Muhalefete de göndermelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maalesef genel başkan koltuğunda oturanlar değişse de demokrasiye tahammülsüzlükleri değişmiyor" diyerek, "Yıllar gelip geçiyor ama bunların faşizan kodlarında gerileme olmuyor. İnşallah 31 Mart'ta sandıktan çıkacak güçlü irade ile İstanbul başta olmak üzere her yerde demokrasiden ürken, çoğulcu demokrasiden korkan bu kibirli zihniyet hak ettiği dersi alacaktır" dedi.