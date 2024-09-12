Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.ANKARA (İGFA) - BJK heyetine, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hepiniz hoş geldiniz." diye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beşiktaş, kurulduğu günden beri yetiştirdiği sporcularla, farklı branşlarda elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılarıyla ülkemizin yüzünü ağartan bir güzide kulübümüz olmuştur. Balkan Harbi'nden Çanakkale Savaşı'na, Millî Mücadele'den Van ve Maraş depremlerine kadar milletimizin en sıkıntılı anlarında Beşiktaş, elini taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmedi." ifadelerini kullandı.

Her daim büyüklüğüne yakışır duruş sergileyen Beşiktaş'ın Türkiye gibi kendilerinin gönlünde de müstesna bir konuma sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar diğer tüm kulüplerimiz gibi Beşiktaş'ın da daima yanında yer aldık. Beşiktaş'ın başarılarıyla gururlandık. İnşallah bundan sonra da futboldan basketbola, hentboldan güreşe ve daha birçok branşta bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşımızı okutması için Beşiktaş'ı desteklemeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Türk futbolunun tüm dallarıyla, Türk sporunun gelişmesi için gereken desteği çok güçlü biçimde sağlayacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda, engelli sporcuların imkân verildiği zaman neleri başarabileceklerini herkese gösterdiğine dikkati çekti.

"SPORUN BİRLEŞTİREN ROLÜNE HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA İHTİYAÇ DUYUYORUZ"

Son yıllardaki gereksiz tartışmaların başta futbol olmak üzere spora zarar verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların tamamını geride bırakmak, sporda centilmenliği, sporda fair play ruhunu yüceltmek durumundayız. Bölgemizin ciddi krizlerden geçtiği, son zamanlarda toplumumuz içinde de kutuplaştırmanın özellikle körüklenmeye çalışıldığı bu hassas dönemde, sporun birleştiren rolüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz." dedi.

Yeni sezonda başta Avrupa Ligi olmak üzere yapacağı tüm müsabakalarda Beşiktaş'a üstün başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'da mücadele edecek diğer kulüplere de başarılar temenni etti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat da kabulden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Bugün huzurunuzda elimiz dolu gelmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. 2 kupayla birlikte geldik buraya." ifadelerini kullandı.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arat'ın heyetteki sporcuları tanıtması esnasında, Çaykur Rizespor'dan transfer olan Emirhan Topçu'nun Güneysulu olduğuna işaret ederek, "Emirhan aynı zamanda benim köyüm sayılabilecek ilçemden, Güneysu'dan. Annesi, bu sene gittiğinde beni karşıladı, 'uşağımı aldınız İstanbul'a dedi." şeklinde konuştu.

Beşiktaş Başkanı Arat, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Beşiktaş forması hediye ederek, futbol topu imzalattı.