Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18-19 Kasım 2024'de Rio de Janeiro'da düzenlenecek, 19'uncu G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'ya gidecek.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın G20 Liderler Zirvesi katılımına ilişkin açıklama geldi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18-19 Kasım 2024 tarihlerinde Rio de Janeiro’da düzenlenecek 19’uncu G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Brezilya’ya gideceğini açıkladı. ziyaret edeceğini açıkladı.

Altun, konuyla ilgili paylaşımında, "G20 Liderleri zirve sırasında "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" ana teması altında icra edilecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın zirve vesilesiyle G20 Liderleri ile diğer katılımcı Devlet ve Hükûmet Başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.