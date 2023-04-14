Diyarbakır'da afet konutları temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Derdi Diyarbakır olanın yapacağı iş, silahı bırakıp ortak geleceğimizde yerini almak olmalı" diyerek, HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı hedef aldı.DİYARBAKIR (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da Deprem Konutları Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Kobani olaylarına göndermede bulunan Erdoğan, "Kürt kardeşlerimi sokağa dökerek 51 yavrumuzu Diyarbakır'da öldürmediler mi? Şimdi bu Selo nerede?" diyerek HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı hedef aldı. Erdoğan, konuşmasında, "Bunların derdi Kürt mürt değil, bunlar katil, bunlar terörist... Derdi Diyarbakır olanın yapacağı iş silahı bırakıp ortak geleceğimizde yerini almak olmalı.... Bunlara verilen görev emperyalizmin uşaklığını yapmaktır" diye konuştu.

Erdoğan, "Kandil'den ne diyorlar? Bay Bay Kemal'i destekleyeceklermiş. Ordan talimat veriyorlar. Benim Kürt kardeşlerimi de böyle aldatacaklarını düşünüyorlar" diyerek, PKK'sından FETÖ'süne terör örgütlerinin Türkiye'yi yönetmesine asla razı olmayacaklarını söyledi.

"Bu Türkiye'de faili meçhule, tehdide, tedhişe yer yoktur" diyen Erdoğan, "Bu, Türkiye vatandaşlarının güvenliğiyle hak ve özgürlüklerini aynı anda sağlayan bir Türkiye’dir. Milletimizin geleceğinde ne sokaklarında beyaz Torosların gezdiği ne de dağlarında eli kanlı canilerin cirit attığı bir Türkiye fotoğrafına asla yer yoktur" diye konuştu.

Erdoğan, "Demokrasi ve kalkınma atılımları sayesinde bu dönemin eksikliklerini telafi ettik. Artık Türkiye yüzyılını başlatıyoruz" vurgusu yaptı.

https://youtu.be/ENhhUiK7czg

"GÖZYAŞLARINI BERABER SİLECEĞİZ"

"Türkiye Yüzyılı'nı Diyarbakır'la beraber inşa edeceğiz" diyen Erdoğan, "Gözyaşlarını beraber sileceğiz. Ülkemizin refahına göz dikenleri beraber püskürteceğiz. Hakka ve hakikate yönelerek 14 Mayıs'ta yeni bir milli irade destanını beraber yazacağız. Gelin 14 Mayıs'ta 'Yeter, sözde kararda milletindir' diyerek yeni bir şahlanışa el uzatalım. Bu çağrım Diyarbakır'la birlikte 85 milyonun tamamınadır. Bu çağrım kendisinin ve evladının geleceği için endişe duyan herkesedir. Şimdi öyle bir ses verin: Diyarbakır 14 Mayıs'ta ortak geleceğimize sahip çıkıyor muyuz? Diyarbakır 14 MAyıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileri taşıyor muyuz? Diyarbakır 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın inşaası için bismillah diyor muyuz? Türkiye Yüzyılı için hep birlikte yola devam diyor muyuz?" sorularını yöneltti.

SELAHADDİN EYYUBİ CAMİİ VE KÜLLİYESİ TÖRENLE AÇILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sonrasında Diyarbakır'da 2 bin 720 konutun temelini atarken, bin 432 konutun vatandaşlara teslimini gerçekleştirip, Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

https://youtu.be/ph9ao8lntf4