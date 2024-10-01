Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın rızkına göz dikenlere göz açtırmamakta kararlı olduklarını belirterek, fırsatçılık sorununa karşı denetimleri sıklaştıracaklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 4 saate yakın süren Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada yerel kalkınma hamlesine yönelik çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası'na, özel olarak odaklanacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bölgelerde sulama yatırımlarını tamamlamayı, akıllı tarım uygulamalarına hızla geçmeyi, kırsal ekonomileri çeşitlendirmeyi ve turizm gelirlerini artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

12'nci Kalkınma Planı'yla uyumlu hazırlanan Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi'ni de yakında kamuoyuyla paylaşacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel sektör için 'Yerel Kalkınma Hamlesi' teşvik programını da önümüzdeki haftalarda ilan edeceklerini duyurdu.

Türkiye'nin ticari hayatını zehirleyen fırsatçılık sorununa karşı aldıkları tedbirleri yakından takip ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşın rızkına göz dikenlere göz açtırmamakta kararlıyız. Fahiş fiyat artışı yapanlar ile etiket oyunlarıyla milletimizi kandırmaya çalışanlara karşı denetimlerimizi daha da sıkılaştıracağız. Pek çok sektörde tamahkârlıktan kaynaklı fiyat köpüğünün yavaş yavaş ortadan kalktığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu daha da hızlanacaktır." diye konuştu.