Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli'deki Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok daha iyi yerlerde olacağını söyledi.DENİZLİ (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Denizli'de 8. Olağan İl Kongresinde seslendi.

Milli ülkümüz olan Türkiye Yüzyılını mutlaka inşa edeceklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedeflerimizle aramıza kimse giremez" dedi

AK Parti Denizli 8'inci Olağan İl Kongresi https://t.co/O7kdaDHrFZ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 10, 2025

Sadece Türkiye'nin ekonomisini, diplomasisini, ihracatını büyütmediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda itibarını, gücünü de büyüttüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda Avrupa ve Amerika dahil dünyanın da Türkiye'yi konuşulduğunu öne sürdü.

Erdoğan konuşmasında terörle mücadele konusundaki çalışmalara da vurgu yaptı.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'ye yapılan yatırımları da anlattı.