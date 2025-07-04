Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi’nde, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 100 milyon ton emisyon azaltımı hedeflediklerini, Sıfır Atık Projesi’nin iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağladığını ve İsrail’in saldırgan politikalarına karşı Filistin davasını desteklediklerini vurguladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Hankendi şehrinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) 17. Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin çevre politikaları, enerji hedefleri ve bölgesel sorunlara yönelik net mesajlar verdi. Zirve, “Yeni ECO Vizyonu: Sürdürülebilir ve İklime Dayanıklı Gelecek” temasıyla gerçekleşti.

ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARINDA KARARLI ADIMLAR

2024-2030 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 100 milyon ton karbondioksit eş değeri emisyon azaltımı hedeflediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sıfır Atık Projesi’nin başlangıcından bu yana yaklaşık 6 milyon ton sera gazı emisyonunu önlediğini vurguladı. Söz konusu projenin iklim değişikliğiyle mücadeleye güç kattığını belirten Erdoğan, Türkiye’nin yenilenebilir enerji payını yüzde 59’a çıkardığını ve bu oranla Avrupa’da 5’inci, dünyada 11’inci sırada yer aldığını kaydetti.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi https://t.co/Tdy60tiHEK— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 4, 2025

İSRAİL’E SERT ELEŞTİRİ: FİLİSTİN DAVASINI TERK ETMEYECEĞİZ

İsrail’in mevcut yönetiminin saldırgan politikalarının bölge huzurunu tehdit ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gazze’de 57 bin kardeşimizin hayatını kaybettiği mezalim bir an önce durmalı. Biz ne Filistin davasını terk edebiliriz ne de Netanyahu yönetiminin bölgemizi kan gölüne çevirmesine sessiz kalabiliriz” diyerek Türkiye’nin Filistin’e desteğini yineledi. Erdoğan, uluslararası toplumu acil ateşkes ve insani yardım için harekete geçmeye çağırdı.

Afganistan’a yönelik, “Afgan halkının güvenlik, huzur ve kalkınmasına destek olmalıyız” çağrısında bulunan Erdoğan, ECO üyesi ülkelerden bu konuda dayanışma beklediğini söyledi. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ilişkilerin spor, kültür, ekonomi ve turizm gibi alanlarda geliştirilmesini istediğini ifade etti.

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK

Öte yandan ECO Zirvesi’nde bölgesel işbirliğinin önemine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticaret, ulaşım ağları ve kurumsal reformlar gibi konulara odaklanıldığını belirterek, Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefine yönelik yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve nükleer enerjiyi önceliklendirdiğini kaydetti. Erdoğan, konuşmasında bölgesel barış, çevre dostu politikalar ve ekonomik işbirliği için kararlı adımlar atılmasının gerekliliğine dikkat çekerek, ECO üyesi ülkeleri ortak hedefler doğrultusunda birleşmeye davet etti.