AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını ile ilgili, en küçük şüphe izi kalmadan, ince detayına kadar facianın araştırılmasını ve sorumlularının ortaya çıkarılmasını temin edileceğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın faciasının tüm yönleriyle araştırılması, ihmali, hatası veya kusuru olanların yargıya hesap vermesi noktasında gerekil adli ve idari soruşturmaların süratle başlatıldığını kaydetti.

Cumhuriyet savcılarının ve farklı bakanlıklardan başmüfettişlerin yangın faciasıyla ilgili tahkikatları sürdürdüklerini dile getiren Erdoğan, "İlk etapta 9 kişi gözaltına alındı, ifadeler verildi. Soruşturma daha da derinleştirildi ve genişletildi. Buna göre gözaltı sayısı 28’e yükseldi. Bunlardan aralarında Grand Kartal Oteli'nin sahibinin, işletme müdürünün, otel çalışanlarının ve bazı üst düzey belediye yetkililerinin de olduğu 19 kişi tutuklandı. 7 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi." dedi.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı https://t.co/q0OTXYV3rw— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 29, 2025

Müfettişlerin tespitleriyle, otelin Aralık ayında belediye yetkilileri tarafından muvazalı bir şekilde geri çektirilmek suretiyle sümen altı edilen kusurlarına ilişkin rapor büyük ölçüde örtüldüğünün altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu durum acımızın daha da katmerlenmesine sebep olmuştur. Belediye başkanı koltuğunda oturan şahsın itfaiye müdürü korkmuştur diyerek meşrulaştırmaya çalıştığı ancak daha sonraki ifadelerde başka sebeplerin devreye girdiği anlaşılan skandalın üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. İnanıyorum ki, soruşturma sürecinde bu başvuruyu geri çekme olayı da tüm boyutlarıyla araştırılacak, karanlık noktalar aydınlatılacak, soru işaretleri giderilecektir." diye konuştu.

"KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanunun arkasından dolanmaya çalışan, mevzuatı ve yönetmelikleri ihlal eden kurnazlık yaparak yükümlülüklerinden kaçmaya yeltenen kim olursa olsun devletimizin pençesi yakasında, nefesi ensesinde olduğunu belirtti.

"Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nerede bir eksiklik, sorun, açık varsa gidermek hususunda kararlılığımızı perçinleyerek sürdüreceğiz. Buradan 8 gündür sorumsuz beyanatlarıyla, laf kalabalığıyla ailelerimizin yaralarını deşen muhalefet aktörlerine de şunu söylüyorum: Hadi yüzünüz yok, anlıyorum. Peki vicdanınız da mı yok? Hiç mi aynaya bakmıyorsunuz? Ortaya saçılan onca felakete rağmen hiç mi utanmıyorsunuz? Ne zaman kendinizi bir kez olsun sorgulayacaksınız? Bu milletin derdine, acısına, kederine ne zaman ortak olacaksınız? Her meselede milleti kutuplaştırmaktan, her konuyu siyasallaştırmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Halkımıza artık gına getiren istismar siyasetinizi ne zaman terk edeceksiniz? Eş, dost, akraba çiftliğine çevirdiğiniz belediyelerdeki liyakatsizliklerinizle ne zaman cesaretle yüzleşecek, kadrolarınız arasında veba gibi yayılan yolsuzluk, hırsızlık, ahbap çavuş düzeniyle ne zaman hesaplaşacaksınız? Bakın tekrar ediyorum. Milletimizin acısına saygımızın bir gereği olarak 21 Ocak'tan beri tam 8 gündür sizin sataşmalarınızı duymazdan geldik" diye konuştu.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' HEDEFİ...

Öte yandan “Terörsüz Türkiye" hedefiyle ilgili de mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Hedefimize öyle veya böyle ama muhakkak ulaşacağız. Terör örgütleri üzerinden kurulan tuzakları darmadağın edeceğiz.” dedi. Erdoğan, “Türkiye stratejik adımları, insanı merkeze alan politikalarıyla tarihe mührünü vurmaktadır. Dünyanın kalbi Afro-Avrasya Bölgesi'nin yükselen yıldızı Türkiye'dir. Suriye'den Filistin'e bölgemizde tarih yeniden yazılmaktadır. Hiç unutmayın, kardeşlerimizle birlikte bizim de gelecek asrımız şekillenmektedir.” diye konuştu.