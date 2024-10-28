Beştepe'deki Kabine toplantısı ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkın sürdürülen ekonomi politikalarına güvendiğini belirterek, "Enflasyonda düşüş başladı.

İş çevreleri, piyasa aktörleri ve ihracatçılarla birlikte önümüzdeki süreci yöneteceğiz. Üretimi istihdamı, ihracatı önceleyen ekonomi politikamızı sürdüreceğiz" mesajı verdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 saat 10 dakika süren Kabine Toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Millete Sesleniş' konuşması yaptı.

Milletimizin Kızılelması'na dönüşen Türkiye Yüzyılı inşası yolunda azim ve sabırla ilerlediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihanetlerin, sabotajların, alçak ve kalleş saldırıların irademizi örselemesine, bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

"KALLEŞ SALDIRILAR HEDEFLERİMİZDEN ALI KOYAMAZ"

23 Ekim'de yaşanan terör saldırısı ardından güvenlik güçlerinin şehitlerin kanını yerde bırakmayarak 213 teröristi etkisiz hale getirdiğini söyleyen Erdoğan, alçak saldırıların kendilerini durdurmayacağını ifade ederek, “Ülkemizde ılımlı bir iklim varken yapılan saldırı manidardır. Hiçbir engel tanımıyoruz. Kalleş saldırılar bizi hedeflerimizden alı koyamaz.” dedi.

Kabine Toplantısı Sonrası Millete Sesleniş https://t.co/PUz1dKnjhF — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 28, 2024

Konuşmasında ekonomik gidişata da ayrı parantez açan Cumhurbaşkanı Erdoğan,halkın sürdürülen ekonomi politikalarına güvendiğini belirtti.

"Enflasyonda düşüş başladı" diyen Erdoğan, "İş çevreleri, piyasa aktörleri ve ihracatçılarla birlikte önümüzdeki süreci yöneteceğiz. Üretimi istihdamı, ihracatı önceleyen ekonomi politikamızı sürdüreceğiz" mesajını verdi. Erdoğan konuşmasında, vatandaşın helal lokmasına göz dikenlere asla müsaade etmeyeceklerini açıkladı.

"MENFAATLERİMİZ GEREĞİ SIRTIMIZI DÖNMEYİZ"

BRICS platformunda yer alan ülkelerle ciddi büyüklükte ticari potansiyelin olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BRICS ile ilişkilerimizi ilerletmenin her bakımdan Türkiye'nin faydasına olacağını düşünüyorum. BRICS münasebetleri mevcut angajmanlarımızın alternatifi değil. Menfaatlerimiz gereği Batı’ya da Doğu’ya da sırtımızı dönmeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili de bilgi verdi. Erdoğan, 2024 yılı sonuna kadar 201 bin 688 ev ve iş yerini daha teslim edeceklerini belirterek, "452 bin 958 konut, iş yeri ve ahırı teslim etmiş olacağız. Deprem bölgesinde evine girmeyen hiçbir hak sahibi bırakmayacağız" diye konuştu.