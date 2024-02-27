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Erdoğan paylaşımında ayrıca Erbakan'ın fotoğrafına da yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Hayatını ülkesine ve milletine adayan; ilim, devlet ve siyaset adamı, Eski Başbakanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 13. yılında andı. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Necmettin Erbakan'ı vefatının 13. yılında unutmadı.

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