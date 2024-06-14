Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'nde bazı devlet başkanlarıyla bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi’ne katılan liderlerle görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Afrika ve Akdeniz-Yapay Zekâ ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile sohbet etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, oturum öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geldi. İki lider de bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile el ele poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Nahyan ile de ayaküstü konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede yan yana bulunduğu ABD Başkanı Biden ile oturum sırasında da sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüşmede bulundu.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1801630689777041810