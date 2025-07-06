Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği operasyon sonrası hastanede tedavi gören Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’i ziyaret etti. Ziyarette Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yer aldı.ANKARA (İGFA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce ameliyat olan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan haberegöre, ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu eşlik etti.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek’in sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özbek’in tedavi sürecinin olumlu ilerlediği belirtilirken, ziyaret, spor camiasında da yankı uyandırdı.