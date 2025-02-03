Kabine toplantısı sonrası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük ve güçlü Türkiye idealine kenetlenmiş durumda olduklarını belirterek, "Yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.50'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki saat süren Kabine Toplantısı sonrasında 'Millete Sesleniş' konuşması yaptı.

Bolu Kartalkaya'daki facianın üzerinden iki haftaya geçmesine rağmen acı ve öfkenin çok büyük olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sorumluların yargıya hesap vermesi için gereken neyse yapıyoruz, yapacağız. Bir gecelek hasılatını 'masraf olur' diyerek yangın tedbirlerine harcamayan aç gözlüler başta olmak üzere yangın olayı ile ilgili kim sorumluytsa mutlaka hesap verecektir" diye konuştu.

Kabine Toplantısı Sonrası Millete Sesleniş https://t.co/WNecw9Kfop— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 3, 2025

"DEPREMİN YARALARINI SARIYORUZ"

6 Şubat depremi sojnrası afet bölgelerindeki vatandaşların hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerin hep gündemerinde oğunu söyledi.

Amaçlarının afetzede şehirleri daha görkemli hale getirmek olduğunu belirten Erdoğan, "Depremzede kardeşlerimiz yuvalarına kavuşana kadar çalışacağız. Depremin izlerini tamamen sileceğiz. Yaralar sarılmadan durmak yok" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Türkiye'nin dış işleri ile ilgili ziyaret ve temaslarını da paylaştı.