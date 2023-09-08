Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere eşi Emine Erdoğan ile birlikte gittiği Hindistan'a ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor.ANKARA (İGFA) - G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye saati ile 16.10'da AFS Palam Askeri Havalimanı'nda Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel, eşi Yonca Sunel ile Hindistanlı bazı yetkililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan konaklayacağı otelde Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti.

Başbakan Fumio’yu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelin girişinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan karşıladı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre kabulde Fidan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Zafer Çubukçu da hazır bulundu.

KRİTİK ZİRVE

Resmi adı “Finansal Piyasalar ve Dünya Ekonomisi Zirvesi” olan G20, her yıl düzenlenen ve dünyanın en etkili 20 ekonomisinin temsilcilerini bir araya getiren kritik bir zirve.

Bu yıl 9-10 Eylül'de gerçekleşecek zirvede "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana teması altında gerçekleştirilecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacak.