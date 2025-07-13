Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na ilişkin atamalar yapıldı. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, 2021 yılında başkanlık biriminin oluşturulduğu TRT'ye Yönetim Kurulu Başkanı oldu. TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı da aynı göreve yeniden atandı.BURSA (İGFA) - Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı Kararı ile TRT yönetimine yeni atamalar gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren karar, kamuoyuna duyuruldu.

Karar kapsamında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT)’na yeni atamalarda mevcut Genel Müdür Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı yeniden bu göreve atanırken, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ise, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz getirildi. Prof. Dr. Yılmaz başkanlığındaki TRT Yönetim Kurulu'nda Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Hale Kaplan, Meryem İlayda Atlas Çetin, Prof. Dr. Özer Köseoğlu, Büşra Karaduman Aktuna, Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Prof. Dr. Ramazan Yıldırım üye olarak görev aldı.