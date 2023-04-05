Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere saldırılarına tepki gösterdi. Türkiye'nin saldırılar karşısında sessiz kalamayacağını ifade eden Erdoğan, "Mescid-i Aksa'ya el uzatılması, Harem-i Şerif'in kutsiyetinin ayaklar altına alınması kırmızı çizgimizdir" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerle bir araya geldiği iftar programında konuştu.

İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterek Erdoğan, "İsrail yönetiminin tüm ikazlara rağmen estirdiği şiddet dalgasının arkasında içeride yaşadığı sıkışmışlığın yattığı anlaşılıyor. Bunun adı zulüm siyasetidir" dedi.

"İsrail polisinini ibadet eden sivillere ses bombalarıyla saldırmasını kınıyoruz" diyen Erdoğan, "İsrail polisinin uyguladığı zulüm ve provokasyon siyasetidir. Türkiye bu saldırılar karşısında asla sessiz kalamaz. Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir. Filistinli kardeşlerimiz asla yalnız değildir. Bu saldırıları kınıyor ve durdurulması çağrısında bulunuyorum. Sizler toplumumuzun sağduyu adreslerisiniz. Salgın döneminde dünyada emekliler ölüme terk edilirken sizler bizim hizmet noktamız oldunuz. 2 milyon 250 bin vatandaşımızı EYT ile bu geniş aileye katılma imkanı tanıdık. Çalışırken olduğu gibi emeklilik döneminizde de sizlerin hep yanınızda olacağız. Türkiye Yüzyılını sizlerin ufkuyla genişleteceğiz" diye konuştu.

https://youtu.be/nN4IugBBjkY