Her yıl geleneksel olarak on binlerce İstanbulluyu ramazan sofrasında buluşturan Üsküdar Belediyesi bu yıl organizasyonu asrın felaketini yaşayan depremzedeler için düzenliyor. İSTANBUL (İGFA) - Deprem sonrası Üsküdar’ın yanı sıra İstanbul’un çeşitli ilçelerine barınmak için gelen depremzede vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek iftarda bir araya gelecekler.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in ev sahipliğinde gerçekleşecek ve 50 bin kişiyi geçmesi beklenen iftar sofrası Üsküdar Meydanından başlayarak Harem’e kadar uzanacak. Ramazan’ın en kutsal gecesi olan Kadir Gecesi’nde binlerce depremzede ve İstanbullu tek sofrada, aynı anda iftar yapacak. Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı eşliğinde gerçekleştirilecek iftarda zengin seçenekli bir menü sunulacak.