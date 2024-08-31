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Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıraTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Alpaslan Kavaklıoğlu ile Millî Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu katıldı.

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