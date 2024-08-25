Bunlar da ilginizi çekebilir

Erdoğan, terörün karanlık gölgesinin Doğu ve Güneydoğu illerinden çekildikçe şehirlerin yıllardır atıl kalan potansiyelinin de ortaya çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,“Terör sopasıyla siyasetin dizayn edildiği, toplumun hizaya sokulduğu, ülkemize istikamet çizildiği günler geride kalmıştır. Çok ağır bedeller ödeyerek elde ettiğimiz kazanımlarımızı kimsenin elimizden almasına müsaade etmeyiz" dedi.

Eski Türkiye'nin tamamen geride kaldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

Bitlis Toplu Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörün karanlık gölgesinin Doğu ve Güneydoğu illerinden çekildikçe şehirlerin atıl kalan potansiyelinin de ortaya çıktığını söyledi. BİTLİS (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis Toplu Açılış Töreni’nde konuştu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.kent09.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.