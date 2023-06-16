Cumhurbaşkanı Erdoğan, karne sevinci yaşayan öğrencileri tebrik ederek, aileleri ve öğretmenlerine emekleri ve fedakarlıkları için şükranlarını sundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2023 eğitim öğretim döneminin sona ermesi dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karne sevinci yaşayan öğrenci ve aileleri kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Bugün karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı, tüm öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum. Evlatlarımızı vatana, millete ve insanlığa hayırlı bireyler olarak yetiştiren saygıdeğer öğretmenlerimize emekleri ve fedakârlıkları için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.