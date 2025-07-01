AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Peygamber sevgisini vurgulayarak, kutsallara hakaret edenlere karşı hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Peygamber sevgisinin Türk milletinin en önemli vasıflarından biri olduğunu vurguladı.

Kur’an-ı Kerim’den, “De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın” ayetini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Peygamber Efendimize ram olmanın ve onun yolundan gitmenin imanın gereği olduğunu ifade etti.

Türk milletinin İslam’la müşerref olduğu günden beri Peygamber sevgisiyle tanındığını belirten Erdoğan, “Biz, ‘Adı güzel, kendi güzel’ olan Habibi Kibriya Efendimizin meftunuyuz, muhibbânıyız. Kahraman ordumuzun ‘Peygamber Ocağı’ olarak isimlendirilmesinin sebebi bu sarsılmaz muhabbettir” dedi. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygambere ümmet olmanın şükrünü dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rabbimize sonsuz hamd ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmalarından...▪ Mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:“DE Kİ: EĞER ALLAH’I SEVİYORSANIZ BANA UYUN Kİ, ALLAH DA SİZİ SEVSİN VE GÜNAHLARINIZI… pic.twitter.com/pIdAfbSIUi— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 1, 2025

“HAKARET KABUL EDİLEMEZ, HUKUK ÖNÜNDE HESAP SORULACAK”

Bazı basın organlarında yer alan ve Peygamber Efendimize yönelik hakaret içeren yayınlara sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu, mizah kisvesiyle yapılan açık bir kışkırtma ve alçakça bir provokasyondur. Emniyetimiz ve yargımız hemen harekete geçti, bahse konu dergi toplatıldı ve gerekli süreçler başlatıldı” dedi.

Kutsallara küstahlık edenlerin hukuk önünde hesap vereceğini vurgulayan Erdoğan, “Bu makamlarda olduğumuz sürece kimsenin kutsallarımıza hakaret etmesine göz yummayız. Bunun takipçisi olacağız” diyerek kararlılığını ortaya koydu.

Gençlere de seslenen Erdoğan, öfkenin aklı perdelemesine izin verilmemesi gerektiğini ve haklıyken haksız duruma düşecek adımlardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

“Peygamberimizin aziz hatırasına ve emanetine sahip çıkmak asli görevimizdir ve bunu şeref sayıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görevi layıkıyla yerine getirmeye devam edeceklerini ifade etti.