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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri Şeyh Meşal ile telefon görüşmesi yaptı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Devleti’nin yeni emiri Şeyh Meşal ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Nevvaf'ın vefatından duyduğu üzüntüyü ifade ederek yeni emir Şeyh Meşal'e taziye dileklerini iletti. Görüşmede, Türkiye ile Kuveyt'in ilişkileri, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeyh Meşal'e yeni görevinde başarılar diledi.