Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mardin, tarihiyle, farklı inançları barış içinde yaşatmasıyla dünyada eşi benzeri bulunmayan nadide bir şehirdir” dedi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin mitinginde yaptığı konuşmada, “Mardin, şehirlerden bir şehir, beldelerden bir belde asla değildir. Burası, insanıyla, kültürüyle, mimarisiyle, tarihiyle, farklı inançları barış içinde yaşatmasıyla dünyada eşi benzeri bulunmayan nadide bir şehirdir” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda düzenlenen Mardin mitingine katılarak bir konuşma yaptı.

Sözlerinin başında dünyaya kardeşlik dersi veren, şehirler şehri, güzelliğini saymakla bitiremedikleri Mardin’de olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mardin, şehirlerden bir şehir, beldelerden bir belde asla değildir. Burası, insanıyla, kültürüyle, mimarisiyle, tarihiyle, farklı inançları barış içinde yaşatmasıyla dünyada eşi benzeri bulunmayan nadide bir şehirdir. Mardin, yüzyıllardır bir iftihar tablosu gibi coğrafyamızı süslüyor” dedi.

Mardin’in okumasını bilenler için bir tarih kitabı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Okumasını bilene bir tarih kitabıdır. Görmesini bilene bir açık hava müzesidir. Gönül gözü açık olana bir hikmet deryasıdır. Biz bu şehri tüm renkleriyle, tüm güzellikleriyle seviyoruz. Biz, bu şehri her biri birer vefa abidesi olan insanlarıyla seviyoruz. Bugün şu meydanı doldurarak bizlere gönlünüzün kapılarını açtığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim aramızdaki dayanışmayı, muhabbeti daim eylesin diyorum.”