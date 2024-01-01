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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 6. Kolordu Komutanlığı ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı ziyareti sırasında, telefonla burada görevli Mehmetçik'in yeni yılını kutladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonla bölgede görev yapan askerlere seslenerek, yeni yıllarını kutladı.

Bakan Güler ve beraberindeki heyet, 6. Kolordu Komutanlığına ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığına geçerek burada görev yapan Mehmetçik'in yeni yılını kutladı.

"Suriye sınırlarındaki bu mücadelede aldığımız neticeler, oralarda verdikleri kahramanca mücadele her an bizim için ne denli güvende olduğumuzun işaretidir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 yılını nasıl geride bıraktığımızı, bırakmakta olduğumuzu herhâlde anlatmaya gerek yok. Ama umuyorum ki bundan sonraki süreçte biz kahramanlarımızla birlikte güvendeyiz, güvenlikteyiz ve bu şekilde de yolumuza Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Ben bütün er, erbaş, bütün komutanlarımızın gözlerinden öpüyorum ve 2024'ün de hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Sizlere selam, sevgi, saygılarımı gönderiyorum." ifadelerini kullandı.