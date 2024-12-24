Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmesine dair açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı.

Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan’ın D-8 üyeliğinin hayırlı olması dileklerini belirtirken, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini, barışın sağlanması ile Güney Kafkasya’nın kalıcı istikrar ve refaha kavuşmasını beklediklerini söyledi.