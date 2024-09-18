Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabalarının son derece tehlikeli olduğunu, İsrail saldırganlığını durdurmak için gayretlerin devam edeceğini söyledi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da düzenlenen saldırıyla ilgili üzüntülerini ifade etti, saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralananlara acil şifa dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.kent09.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.