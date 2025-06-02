Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etimesgut’ta “Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında” programında orman filosuna katılan 27 yeni hava araçlarını tanıttı. Orman yangınlarına karşı dikkat çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ateş yakmak felakete davetiye çıkarmaktır” dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Etimesgut Havaalanı’nda düzenlenen “Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında” programına katıldı.

Orman filosuna eklenen yeni hava araçlarının görev yerlerine uğurlanacağı törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşil Vatan’ı koruyanlara şükranlarını sundu. Geçen cuma vefat eden “Orman Dede” Rahim Demirbaş’a rahmet dileyen Erdoğan, orman yangınları ve afetlerde şehit düşenleri andı.

Küresel ısınma, iklim krizi ve kuraklığın doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son 10 yılda yanan orman alanı, önceki 10 yılın iki katına ulaştı. 2024, son 145 yılın en sıcak yılı oldu” diyerek, 2025’in daha sıcak geçeceği uyarısında bulundu. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgârlı havalarda ateş yakmanın felakete yol açacağını belirten Erdoğan, “Böyle bir durumda ateş yakmak gaflet değil, ihanettir. 86 milyon vatandaşımızdan azami dikkat bekliyorum” dedi.

ORMAN VARLIĞI YÜZDE 30’A ULAŞTI

Doğayı Allah’ın emaneti olarak gördüklerini ifade eden Erdoğan, son 23 yılda orman varlığını 20,8 milyon hektardan 23,4 milyon hektara çıkardıklarını, ülke yüzölçümünün %30’unu ormanlarla kapladıklarını söyledi. “7,5 milyar fidan diktik. Yangın sonrası alanları bir yıl içinde ağaçlandırıyoruz” diyen Erdoğan, “Geleceğe Nefes” kampanyasıyla milyonlarca fidanın toprakla buluştuğunu aktardı.

Yangın sonrası yayılan görüntülerin çoğunun dezenformasyon olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu fotoğrafların çoğu Orman Genel Müdürlüğü’nün görev alanıyla ilgili değil, muhalefet belediyelerinin çarpık yapılaşma projelerine ait. Orman kahramanlarımıza hakaret eden bu karalama kampanyalarından uzak durulmalı” çağrısı yaptı.

Ağaçlandırma çalışmalarını kırsal kalkınma ile desteklediklerini ifade eden Erdoğan, ceviz, badem, keçiboynuzu, lavanta ve defne gibi ürünlerle köylülere yıllık 25 milyar lira ek gelir sağladıklarını belirtti. Odun dışı orman ürünü üretimini artırdıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğayı koruma ve çocuklara en güzel şekilde teslim etme kararlılığını yineleyerek, orman teşkilatının fedakâr çalışmalarına destek çağrısında bulundu.