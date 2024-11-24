Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Putin ile görüşmesine ilişkin detaylar İletişim Başkanlığı'ndan duyuruldu.

Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında ticaret hacminin genişletilmesi başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini artırmayı amaçladıklarını ifade edildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgedeki gerilimleri sonlandırmak için gayretlerini sürdürdüğünü, barış süreçlerine katkı vermeye devam edileceğini kaydetti.