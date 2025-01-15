Partisinin grup toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye-Suriye kardeşliğini, Türk-Kürt-Arap kardeşliğini bozamayacaksınız" diyerek dünyaya sert mesajlar verdi. Erdoğan, ekonomik gidişata yönelik de, enflasyon hedeflerini tutturma konusunda 2025'ten umutlu olduklarını belirterek, "Sabredecek, kararlı duruşumuzu bozmayacak ve sonuçta 85 milyon hep beraber kazanacağız" dedi.ANKARA (İGFA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu.

"Türkiye-Suriye kardeşliğini, Türk-Kürt-Arap kardeşliğini bozamayacaksınız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "13 yıl boyunca tüm bunlar yaşanırken aklınıza gelmeyen vicdanı, merhameti şimdi azılı katillerden hesap sorulurken mi hatırladınız?" diye sordu.

"Biz sizin ne yapmaya çalıştığınızı biliyoruz, hem de çok iyi biliyoruz" diyen Erdoğan , "13 yıl neden sustuğunuzu, şimdi neden konuştuğunuzu çok iyi biliyoruz. Ne yaparsanız yapın, Suriye devrimini üflemekle söndüremeyeceksiniz. Ülkemiz içinde de o çok arzuladığınız kışkırtmayı yapamayacaksınız." diye konuştu.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı https://t.co/I8eTIsVgvK— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 15, 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Silahı aradan çıkaralım, terör duvarını yıkalım, 85 milyon olarak hep beraber birbirimize sıkıca sarılalım, istiyoruz. Eğer örgüt bu çağrıya kulak tıkar ve ipe un sererse, bağlantılı yapılar da kendilerinden beklenen iradeyi sergilemezse, o zaman biz “Terörsüz Türkiye” hedefimizi başka yöntemlerle gerçekleştiririz" dedi.

"ENFLASYON DÜŞTÜKÇE MİLLETİMİZİN SIKINTILARI HAFİFLEYECEK"

Bu arada ekonomik gidişata yönelik de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonla mücadeleye verdiğimiz önemi her fırsatta vurguluyoruz. En büyük baş ağrımız olan enflasyonda da düşüş başladı" dedi.

Haziran ayında girilen dezenflasyon sürecinin devam ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aralık ayında yıllık enflasyon Mayıs’taki seviyesine göre 31 puandan fazla geriledi ve yüzde 44,4 olarak gerçekleşti. Mal kalemlerinde enflasyon düşüşü daha belirgin; ancak, hizmetler kısmında atalet yüksek seyrediyor. Dünyada da benzer bir durumun yaşandığını müşahede ediyoruz. Hükümet olarak bu ataleti kıracak müdahalelerde bulunacağız. Enflasyonla mücadeleyi sadece talep yönlü politikalarla değil; gıda ve konut gibi alanlarda arz yönlü tedbirlerle de destekleyeceğiz. Bir süredir üzerinde çalıştığımız sosyal konut projemiz bunlardan biri. Deprem konutları tamamlandıkça, elimiz biraz daha rahatlayacak. 2025 senesinde enflasyon hedeflerimizi tutturma konusunda umutluyuz. Enflasyon düştükçe, alım gücü de artacağı için milletimizin sıkıntıları biraz daha hafifleyecek. Bunun için biraz daha sabredecek, kararlı duruşumuzu bozmayacak ve sonuçta 85 milyon hep beraber kazanacağız" diye konuştu.