Sakarya Bike Fest,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı. Himaye belgesini teslim alan Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya’mızın ismini yeniden Dünya sahnesine taşıyoruz" dedi.SAKARYA (İGFA) -Daha önce birçok uluslararası bisiklet organizasyonuna ev sahipliği yapan Sakarya, yeni bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’yı ziyaret eden Başkan Ekrem Yüce,28-29 Ekim tarihlerindeki gerçekleştirilecek Sakarya Bike Fest’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Cumhurbaşkanlığı himayesine alındığı müjdesini paylaştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYESİNDE...

UEC MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası’nın bu tarihlerde Sakarya’da Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirileceği açıklandı. BaşkanYüce ve Büyükşehir heyetinin Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’yla görüşmesinde Sakarya’nın organizasyon geçmişi, bisikletyatırımları ve kazanılan uluslararası unvanlar konuşuldu. Yüce, festivalin himaye belgesini Kıratlı’dan teslim aldı ve daha sonra Cumhurbaşkanlığı Proje Yönetim Müdürü Ali Murat Önder’e de nezaket ziyaretinde bulundu.

SAKARYA’NIN ADI DÜNYA SAHNESİNDE

Yüce, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 28-29 Ekim tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Sakarya Bike Fest etkinliklerimiz Cumhurbaşkanlığı himayelerine alındı. Bugün Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’yı ziyaret ederek himaye belgelerini teslim aldık. Bike Fest kapsamında Dünya üzerinde 110’dan fazla ülkeden canlı yayınlanacak UEC MTB Eliminator Avrupa Şampiyonasına da ev sahipliği yapacağız. Ayrıca Enduro CUP yarışları da Bike Fest kapsamında şehrimizde gerçekleşecek. Sakarya’mızın ismini yeniden Dünya sahnesine taşıyacağı Bike Fest etkinliklerimize tüm sporseverleri davet ediyoruz” dedi.

Avrupa’nın en kapsamlı bisiklet tesisine sahip olan ve Dünya Bisiklet Dostu şehir unvanını taşıyan Sakarya, 28-29 Ekim tarihleri arasında Sakarya Bike Fest kapsamında UEC MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası ve Enduro CUP yarışlarına ev sahipliği yapacak. Dev organizasyon 110’dan fazla ülkede canlı yayınlanacak Bu ev sahipliğiyle Sakarya’nın adı dünya sahnesinde yeniden konuşulacak.Bu tarihlerde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde iki büyük yarışın yanı sıra sahne şovları, EXPO, etkinlikler, çekilişler ve çocuk oyunları gerçekleştirilecek.