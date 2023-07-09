Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Merkez Genel Kurulu'na gönderdiği video mesajında köklü birikimi, tecrübesi ve personelyle önemli boşluğu dolduran Kızılay'ın, siyasi çıkar hesabıyla yıpratılmaması gerektiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay’ın Olağanüstü Genel Kurulu’na video mesaj gönderdi.

Genel kurulun başarılı geçmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay'ın 1868 yılından beri Türkiye, bölge ve dünyadaki tüm insanların imdadına koştuğunu anlattı.

Türk Kızılay mensuplarına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Kızılay'ın ilk andan itibaren deprem bölgesinde yerini aldığına işaret ederek, "Fedakârlık timsali Kızılay personelimiz, bir cana daha ulaşmak, bir ihtiyaç sahibinin elinden tutmak, afetzedelerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek için gerçekten olağanüstü çaba harcadı. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz Kızılay'ın bu gayretlerinin en yakın şahididir." ifadelerini kullandı.

https://youtu.be/pgTWe1xpZqk

"SİYASİ ÇIKAR HESABIYLA KIZILAY'IN YIPRATILMAMASI GEREKİR"

Türk Kızılay'ın devlet millet kaynaşmasının vücut bulmuş hali olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılay'a sahip çıkmanın tüm kesimleriyle 85 milyon olarak herkesin görevi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, videolu mesajında, "Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Kızılay mensuplarımızın da görevlerini yerine getirirken taşıdıkları ağır mesuliyetin şuuruyla hareket etmesi aynı derecede önemlidir. Her türlü takdir duygusunun üzerindeki çalışmaları için her kademedeki Kızılay personelimize ve Kızılay gönüllülerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra çok daha büyük başarılara imza atacağına inandığım Türk Kızılay Derneğimizin Olağanüstü Genel Merkez Genel Kurulunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayırlı hizmetlerinizde her zaman sizlerin yanında olacağımızı tekrar belirtiyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.