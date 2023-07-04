Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe'yle telefonda görüştü.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Wickremesinghe ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan görüşmeye göre, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Wickremesinghe, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

Görüşmede, Türkiye ile Sri Lanka diplomatik ilişkilerinin 75'inci yıl dönümü olması dolayısıyla karşılıklı ilişkilerin daha da geliştirilmesi ele alındığı kaydedildi.