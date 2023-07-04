Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe'yle telefonda görüştü.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Wickremesinghe ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan görüşmeye göre, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Wickremesinghe, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

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Görüşmede, Türkiye ile Sri Lanka diplomatik ilişkilerinin 75'inci yıl dönümü olması dolayısıyla karşılıklı ilişkilerin daha da geliştirilmesi ele alındığı kaydedildi.