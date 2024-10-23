Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16. BRICS Zirvesi için gittiği Tataristan’da Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’yla bir görüşme gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan'da Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro’yu kabul etti

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Venezuela ilişkilerinin son yıllarda birçok alanda geliştiğini, iş birliğinin daha ileriye taşınması için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in yayılan saldırganlığının sadece Orta Doğu’nun değil dünyanın tamamının huzur ve güvenliğini tehdit ettiğini, uluslararası toplumun İsrail’i durdurmak için acil ve etkili adımlar atması gerektiğini belirtti.