Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silvan Tüneli Kazı Başlangıç Töreni’ne Külliye'den canlı bağlantı ile katılarak, suyun milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin en büyük sulama tüneli olan Silvan Tüneli’nin Kazı Başlangıç Töreni’ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden canlı bağlantıyla katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, suyun hayatın, üretimin ve medeniyetin temeli olduğunu vurgulayarak, “Türkiye su zengini bir ülke değil, su stresi çeken bir ülkeyiz. Su kaynaklarını tükenme sınırına gelmeden korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek millî güvenlik meselesidir,” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, suyun 21. yüzyılın en stratejik kaynağı olduğunu belirterek, geçmişte petrol için yapılan mücadelelerin gelecekte su için yaşanabileceğini ifade etti.

İklim değişikliği, kuraklık, nüfus artışı ve kentleşmenin su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kuraklık, sel ve orman yangınlarına daha sık rastlıyoruz. Geçen hafta yaşadığımız zirai don bunun bir örneği. Bilim insanları, gelecekte daha zor günlerin bizi beklediğini söylüyor. Tedbir almazsak büyük sıkıntılarla karşılaşabiliriz,” uyarısında bulundu.

Silvan Tüneli’nin sulama ve tarım açısından önemine dikkat çeken Erdoğan, su kaynaklarının etkin yönetimi için kararlı adımlar atılacağını vurguladı.