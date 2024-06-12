Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ile ailesini kabul etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ikinci astronotu Atasever ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ve ailesi ile Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere gideceği İspanya ziyareti öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bir araya geldi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı.