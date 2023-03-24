Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş‘ta şehit, gazi ve depremzede ailelerle iftar programında bir araya geldi. Siyaset sahnesindeki utanç verici pazarlıkların yaraları yeniden kanattığını bildiğini belirten Erdoğan, ana muhalefetin başındaki ve yanındakilerin, aynı masa etrafında hâlâ Türkiye'nin geleceğini karartma gayretlerinin 14 Mayıs'ta hep birlikte boşa çıkarılacağına inancının tam olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile 6 Şubat'ta depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki Karacasu Konteyner Kent'te şehit, gazi ve depremzede ailelerle iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konteyner kentte yaptıkları çalışmalar dolayısıyla Ümraniye Belediyesine özellikle teşekkür etti.

Bugüne kadar şehitlerin aziz hatıralarını incitecek, şehit yakınlarına mahcup olacak hiçbir adım atmadıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin kendilerine emaneti olan vatanımıza, bayrağımıza, istiklal ve istikbalimize her ne pahasına olursa olsun daima sahip çıktıklarını söyledi. "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki vatandaşlarımız bölücü terör örgütünün o yıkıcı hareketlerine karşı, onların baskısından kurtuldukça bölgede sükûnet ve barış ortamı yeniden tesis edildi" diyen Erdoğan, "Sınır ötesi harekâtlarımız sayesinde ise bölücü terör örgütünü Suriye ve Irak'ta kıpırdayamaz hâle getirdik. Sizlerin huzurunda buradan bir kez daha ifade ediyorum. Son terörist de ülkemiz ve milletimiz için tehdit unsuru olmaktan çıkarılana dek operasyonlarımız, sınırlarımızın içinde ve dışında devam edecektir. Terörü yenmekle kalmayacağız. Bu alçaklara destek verenlerin, sırtlarını sıvazlayanların, onları silah ve mühimmatla boğanların, kirli hesaplarını da bozacağız. Türkiye'yi terörle dize getirme, Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimlerini hep birlikte boşa çıkaracağız" diye konuştu.

"TÜRKİYE, TÜM BU OYUNLARI BOZACAK GÜCE, KAPASİTEYE VE İRADEYE SAHİPTİR"

Yaklaşan seçimler öncesinde siyaset sahnesinde yaşanan utanç verici pazarlıkların yaraları yeniden kanattığını bildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler, bu deprem felaketini yaşadığımız böyle bir dönemde bunlarla aynı masaya oturup, aynı masa etrafında hâlâ Türkiye'nin geleceğini karartma gayretlerinin 14 Mayıs'ta hep birlikte boşa çıkarılacağına inancının tam olduğunu söyledi.

"Bu kabul edilemez görüntülerin ülke ve millet düşmanlarına nasıl cesaret verdiğini hep birlikte takip ediyoruz" diyen Erdoğan," Birilerinin koltuk uğruna, üç günlük siyasî çıkarları uğruna, bölücü örgütün uzantılarının kapısında nöbet tutması, Kandil'in kapısında nöbet tutması veyahut da Edirne'nin kapısında nöbet tutması hiçbir zaman sizleri karamsarlığa sürüklemesin. Türkiye, devleti ve milletiyle tüm bu oyunları bozacak güce, kapasiteye ve iradeye sahiptir. Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Bunu başardığımız müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur" diye konuştu.

Öte yandan Ramazanın temsil ettiği değerlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu günlerden geçildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yardımlaşma, paylaşma, dostluk, bereket ayı olan ramazanı hep birlikte en iyi şekilde idrak etmemiz gerekiyor. Bu Ramazanı Şerif'i kucaklaşmak, ebedi ve ezeli kardeşliğimizi yeniden hatırlamak, özellikle depremin yaralarını sarmak için bir vesile kılmalıyız." dedi.

"KAHRAMANMARAŞ 56 AK BELEDİYEMİZ İLE KARDEŞTİR"

Kendilerinin de sık sık bölgeyi ziyaret ederek, yürütülen faaliyetleri takip ettiklerini, inşa ve ihya çalışmalarıyla ilgili gerekli adımları attıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Cumhur İttifakı olarak burada olduklarını, acıların paylaştıkça azalacağını söyledi. Her yıl belediyelerimiz tarafından düzenlenen Ramazan ayının manevi iklimine uygun etkinlikleri, depremin vurduğu illere kaydırma kararı aldıklarını anlatan Erdoğan, "Ramazanı Şerif boyunca deprem bölgesindeki il, ilçe ve köylerle kardeş kılınan belediyelerimiz sohbet programlarından çocuklar ve kadınlara yönelik çalışmalara kadar burada çok yönlü faaliyetler sürdürecekler. Kardeş belediyelerimiz ayrıca kendi sorumluluk alanındaki yerlerde, vatandaşlarımızın iftar ve sahur ihtiyaçlarını giderecek. Kahramanmaraş'ta, Kayseri, Trabzon, Samsun, Ağrı, Aksaray, Çorum, Düzce, Isparta, Kırıkkale ve Zonguldak başta olmak üzere 56 AK Belediyemizi kardeş ilan ettik. Kahramanmaraş'ta yaşayan her bir vatandaşımız devletimizin kurumlarıyla birlikte 56 belediyemize emanettir" diye konuştu.