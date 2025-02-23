Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, tek aday olarak girdiği AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nde, geçerli 1547 oyun tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünden itibaren parti çalışmalarımızda, devlet idaresinde, milletimize ve ülkemize hizmet mücadelemizde yeni bir heyecanla çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz. Hizmet eden izzet bulur. Bu anlayışla tüm Türkiye'ye hizmet etmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, gelecek dönemde herkesin omuzlarındaki yükün daha da ağırlaştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye destek olmuş, emek vermiş tüm yol ve dava arkadaşlarına şükranlarını sundu.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1893631379272777866

AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan tüzük değişikliğiyle MKYK'de 36 isim yerini korurken, 39 isim yeni parti yönetiminde yer almadı.

Kurula 39 yeni isim girdi.

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde oluşturulan yeni listeye göre asil üyeler şu isimlerden oluştu:

"Abdulkadir Develi, Abdurrahman Akyüz, Ahmet Baha Öğütken, Ahmet Bilal Kıymaz, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Mücahit Arınç, Ali İhsan Yavuz, Ayşe Keşir, Aziz Babuşcu, Belgin Uygur, Cengiz Tokmak, Cihad Terzioğlu, Çiğdem Karaaslan, Derya Ayaydın, Dursun Ataş, Efkan Ala, Erkan Güral, Erkan Kandemir, Eyyüp Kadir İnan, Fahrettin Yahşi, Fatih Sadullah Selman, Fatih Şahin, Fatma Betül Sayan Kaya, Fadime Zehra Şener, Gökhan Diktaş, Halit Yerebakan, Hamza Dağ, Hasan Basri Yalçın, Hayati Yazıcı, Haydar Ali Yıldız, Hilal Kalyoncu Koç, Hilmi Türkmen, Hülya Terzioğlu, Hüseyin Yayman, İdris Nebi Hatipoğlu, İsmet Gergerli, Kürşad Zorlu, Mahir Ünal, Mehmet Kırmızı, Mehmet Umut Tuncer, Melek Duman, Menderes Mehmet Tevfik Türel, Mesut Özil, Muhammed Faruk Acar, Mustafa Demir, Mustafa Elitaş, Mustafa Hulki Cevizoğlu, Mustafa Nedim Yamalı, Mustafa Özkan, Mustafa Şen, Naim Makas, Nihat Zeybekci, Nihal Ayan, Osman Gökçek, Ömer Çelik, Ömer Faruk Besli, Ömer İleri, Ömer Serdar, Önder Matlı, Sadettin Hülagü, Selçuk Sümer, Serap Yazıcı Özbudun, Serpil Kavrak, Sevan Sıvacıoğlu, Sevilay Tuncer, Seyithan İzsiz, Temel Başalan, Türk İslam Karakoç, Umut Arman Sonay, Ünal Karaman, Veli Arslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Zafer Sırakaya, Zakir Avşar ve Ziya Serdar Kılıç."

MKYK yedek üyeler ise şu isimlerden oluştu:

"Arzu Silin Günaydın, Ayşe Nur Nacar, Barış Özerol, Burhan Çakır, Şevki Şar, Mücahit Yanılmaz, Fatime Yurduseven, Muhammed Emin Saraç, Cansın Yılmaz Yaşar, Emre Cemil Ayvalı, Davut Coşkun Şiviloğlu, Büşra Ergenç, Ceren Tuncer, Fehmi Küpçü, Jülide İskenderoğlu, Ensar Topçu, Serpil Yılmaz, Mahmut Eminmollaoğlu, Funda Ozan Akyol, Harun Armağan, Harun Çelik, İsmail Kaya, Kasım Bostan, Mehmet Ali Kurt, Mehmet Ali Okur, Mehmet Karabay, Mehmet Umur, Muhammed Ali Uçar, Murat Çiçek, Mustafa Hasgül, Mürsel Çavdar, Cemal Bekle, Ömer Arvas, Sevde Sena Dağlı Akdemir, Şebnem Koçakelçi Elgörmüş"

Merkez Disiplin Kurulu asil üyeleri:

Abbas Aydın, Ayşe Deniz Çelik, Büşra Koyuncu, Cemal Sarıhan, Mehmet Sarı, Melek Çiçek, Mir Sedrettin Karahan, Muaz Ergezen, Muhammed Ali Yılmaz, Ömer Faruk Sevgili, Salih Çetinkaya, Saliha Dönmez, Sena İpşirli, Zahir Soğanda ve Zeynep Gül Yılmaz oldu.

Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu asil üyeleri:

Ahmet Gül, Hüseyin Bürge ve Suat Pamukçu olarak belirlendi.

Siyasi Erdem ve Etik Kurulu asil üyeleri:

Hüseyin Özbakır, İffet Polat, Serap Yaşar, İsmail Cenk Dilberoğlu ile Sabahattin Karakelle'den oluştu.