Malatya'da 201 bininci konutun anahtar teslimini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 46 bin 307 kalıcı konutu ve 149 iş yerinin de kura çekimini yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılı sonunda Malatya'da 68 bin 706 konut ve 10 bin 714 iş yeri olmak üzere toplam 79 bin 420 konut ve iş yerini, deprem bölgemizde ise 452 bin 983 bağımsız bölümü vatandaşlara teslim edeceklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 201 Bininci Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi, Malatya Çevre Yolu ve Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni'ne katıldı.

Konuşmasına Malatyalıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Kasım ayında Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdikleri törenle 155 bininci konutun anahtarlarını teslim ettiklerini hatırlatarak, "Söz verdiğimiz üzere 2024 yılı sonu itibariyle konutlarımızın yüzde 45'ini tamamlamış durumdayız. Bugün de 201 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim ediyoruz. Bu yuvalarımızın her biri 'Yeniden Daha Güçlü Anadolu' idealimizin bir parçasıdır. Milletimizle olan dayanışmamızın en güzel örneğidir." dedi.

Bir yandan depremde evleri yıkılan vatandaşların yeni konutlarını teslim ederken bir yandan da şehirleri yeniden ayağa kaldırdıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün itibarıyla 11 ilimizde 174 ayrı alanda 1900 şantiyede 182 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimizle, inşa ve ihya çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 19 bin 751'i Malatya'mızda olmak üzere toplamda 155 bin 124 konut ve iş yerini hak sahibi depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Buna ilaveten hak sahibi vatandaşlarımız için inşa edilmesi planlanan konutların tamamının inşasına başladık. Bugün de Hatay'da 13 bin 980, Adana'da 2 bin 945, Gaziantep'te 1535, Diyarbakır'da 822, Elazığ'da 3 bin 353, Adıyaman'da 6 bin 781, Kahramanmaraş'ta 7 bin 202, Şanlıurfa'da 991, Kilis'te 223, Osmaniye'de 1.921 ve Malatya'mızda 6 bin 554 olmak üzere toplamda 46 bin 307 yuvamızı daha hak sahibi kardeşlerimizle buluşturuyoruz" dedi.

11 ilde toplam 201 bin 431 bağımsız bölümü afetzedelere teslim ettiklerini belirten Erdoğan, "2025 yılı sonunda Malatya'mızda 68 bin 706 konut ve 10 bin 714 iş yeri olmak üzere toplam 79 bin 420 konut ve iş yerini teslim edeceğiz. Deprem bölgemizde ise 452 bin 983 bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. İnşallah yıl bitmeden deprem bölgesindeki 11 ilimizde tüm vatandaşlarımız huzurlu, güvenli, yeni yuvalarına kavuşacak. İş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak. Şehirlerimizi eskisinden daha dayanıklı, daha güvenli hâle getirinceye dek durmadan, dinlenmeden çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sonrasında AFAD Başkanlığı'nda gerçekleştirilen 46 bin 307 kalıcı konut ve 149 iş yerinin kura çekimi için butona bastı.

BAKAN KURUM: GÜNÜ GELDİĞİNDE BİZ SUSACAĞIZ, ESERLERİMİZ KONUŞACAK

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, teslim edilecek konutların tamamının inşaa faliyetinin başladığını açıkladı. Herkesin kendine yakışanı, en iyi bildiği işi yapmaya devam edeceğine dikkati çeken Bakan Kurum, "Bu yeni binaların her biri, kendi küllerinden doğan bir milletin tarihe attığı yepyeni bir imzadır, yeni bir mühdür. Bu yuvaların her biri Türkiye Cumhuriyetinin aziz milletimize uzattığı şefkat elidir. Hep ne diyorduk? Günü geldiğinde biz susacağız, eserlerimiz konuşacak. İşte 23 yılıdr bu anlayışla çalışıyoruz. İşte bizim hizmetlerimiz" diye konuştu.

Anahtar teslimlerinin ardından kurdele kesimine geçildi. Yapılan duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yol medeniyettir unutmayın, ev saadettir unutmayın" sözleriyle kurdeleyi kesti.

Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı.