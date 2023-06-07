Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçeleştirdi.

Erdoğan, Ukrayna'da yıkılan barajla ilgili soruşturma çağrısı yaptı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahovka Barajı'nda yaşanan patlamaya ilişkin detaylı araştırma için savaşan taraflardan uzmanların, Birleşmiş Milletler ve Türkiye dâhil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini ifade etti.

Türkiye olarak bu minvalde ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridorunda olduğu gibi bir müzakere yönteminin izlenebileceğini de dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çatışmalar uzadıkça her gün yaşanan insani kayıpların önünü almanın da mümkün olmayacağını, bu nedenle müzakerelere dönüş fikrinin hâkim kılınması gerektiğini vurgulayarak adil barışın tesisine dair gayretlerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.