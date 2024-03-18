Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale Zaferi, dönemin en modern ordularını dize getiren 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destan olmuştur." ifadelerini kullandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ettiklerini bildirdi.

Çanakkale destanının bütün kahramanlarını bir kez daha rahmet ve tazimle yâd ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstiklal Harbi'mizde, Kıbrıs Barış Harekâtı'nda, terörle mücadelede, 15 Temmuz'da vatanı için, bayrağı için canını feda eden güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza da bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum. İmanlı yürekler karşısında dünyanın en güçlü orduları Çanakkale'de hüsrana uğramış, inanç galip gelmiştir. Çanakkale Zaferi, dönemin en modern ordularını dize getiren 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destan olmuştur." dedi.

Kahraman askerlerin iman ve azmi, milletin üstün fedakârlıklarıyla Çanakkale'de elde edilen eşsiz başarının, İstiklal Harbi'ni zafere ulaştıracak direniş ruhuna da ilham verdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada verdiği eşsiz mücadeleyle Türk milleti tüm mazlumlara umut olmuş, sömürge altındaki birçok ülke Çanakkale'den ve daha sonra İstiklal Harbi'mizden aldıkları ilhamla kendi mücadelelerini başlatmışlardır. Çanakkale millet olarak bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimizi ifade ettiği kadar, bulunduğumuz bölgenin de kader ortaklığını yansıtır, sembolleştirir. Bu vatanın evlatlarının, ecdadımızın ortaya koyduğu fedakârlıklardan, Çanakkale'de verilen çetin mücadelelerden öğrenecekleri bulunmaktadır. Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun." ifadelerini kullandı.